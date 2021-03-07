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القوى العاملة بالقليوبية توفر 378 فرصة عمل بـ8 شركات.. اعرف الراتب والشروط

الأحد، 07 مارس 2021 10:13 م
القوى العاملة بالقليوبية توفر 378 فرصة عمل بـ8 شركات.. اعرف الراتب والشروط تقديم طلبات عمل - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، عن توفير 378 فرصة عمل فى 8 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأكدت فى بيان لها، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1200 جنيها، حتى 2400 جنيه.

وأكدت مدير المديرية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

واستطردت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات غدا الإثنين حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة  بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

فرص عمل 1

فرص عمل 1

 

فرص عمل 2
فرص عمل 2

 

فرص عمل 3
فرص عمل 3

 

فرص عمل 4
فرص عمل 4

 


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