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القبض على 3 أشخاص وراء سرقة سيارة سائق في عين شمس

الأحد، 07 مارس 2021 12:16 م
القبض على 3 أشخاص وراء سرقة سيارة سائق في عين شمس ضبط متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على 3 أشخاص وراء سرقة سيارة سائق في منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

 

ومن خلال التحريات التي أشرف على تنفيذها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناءاستقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) ، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.


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