القبض على مواطن ترك طفله فى الشارع لرفض طليقته استلامه

كتب محمود عبد الراضي

ألقت أجهزة الأمن القبض على مواطن حضر من دمياط للقاهرة برفقة طفله وتخلى عنه أعلى أكوبري أحمد عرابي بالجيزة، لرفض طليقته استلامه.

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى السيدات بعثورها على طفل (6 سنوات - مقيم دمياط الجديدة) أعلى كوبرى أحمد عرابى بدائرة القسم، وأخبرها أنه كان برفقة والده وضل عنه.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، وإيداعه بإحدى دورالرعاية، وعقب ذلك حضرت للقسم (أم الطفل - مقيمة بدمياط)، وبسؤالها قررت أنها شاهدت صورة الطفل متداولة على موقع فيس بوك، وأضافت أن والده (سائق - مقيم بمحافظة دمياط) اعترف لها بأنه ترك الطفل بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط والد الطفل، وبمواجهته اعترف بتخليه عن الطفل بمنطقة العجوزة لرفض والدته (طليقته ومتزوجة حالياً) رعايته فاصطحب الطفل من مدينة دمياط وتخلى عنه بمنطقة العجوزة.