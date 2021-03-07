القبض على مسجل خطر هارب من 32 حكما قضائيا بساقلتة فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، شرقي محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 40 سنة مسجل شقي خطر، ويقيم بدائرة المركز هارب من أحكام قضائية متنوعة ما بين أحكام جزئية وأحكام مستأنفة بإجمالي 32 حكما قضائيا.

كان اللواء دكتور محسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته مفادها تحديد مكان عامل مطلوب التنفيذ عليه في العديد من الأحكام القضائية.

وعلى الفور تم الدفع بمأمورية بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته طبقا لما أفادته المصادر الأمنية من ضبط المتحري عنه البالغ من العمر 40 سنة، ويقيم دائرة المركز والمسجل شقي خطر سرقة مواشي والسابق اتهامه في 21 قضية سرقة وإيصال أمانة آخرها قضية سرقة وسائل نقل، والمطلوب للتنفيذ عليه في 11 حكما جزئيا، و21 حكما مستأنفا بإجمالي 32 حكما متعدد تبديد.

جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية والمتضمنة في أحد عناصرها تكثيف التواجد الأمني لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة للإرتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتى مجالات الأمن العام.

