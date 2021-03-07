القبض على صاحب محل يبيع عطور مجهولة المصدر في الموسكى

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على صاحب محل يبيع عطور مجهولة المصدر للمواطنين في منطقة الموسكى ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وتصنيع والإتجار فى سلع ومواد مجهولة المصدر، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب مركز لتعبئة العطور - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى)، لإدارته المركز "بدون ترخيص" ، وإستغلاله فى تعبئة العطور مستخدماً خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشا ًبذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المركز على (1850 عبوة عطور "مختلفة الأنواع" - 260 لتر كحول- 65 عبوة زيوت عطرية - 3500 ملصق لعلامات تجارية "مقلدة" - 3850 عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.