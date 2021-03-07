اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 11:08 ص
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الصين تأمل أن ترفع واشنطن العقوبات عن إيران

الأحد، 07 مارس 2021 11:03 ص
الصين تأمل أن ترفع واشنطن العقوبات عن إيران الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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قال وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني‭‭ ‬‬اليوم الأحد، إنه يأمل أن ترفع الولايات المتحدة ما وصفها بالعقوبات غير المبررة على إيران.

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، قال وانغ إن على إيران أن تتحلى أيضا بالمسؤولية في هذه العملية.

 


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