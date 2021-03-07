الصين تأمل أن ترفع واشنطن العقوبات عن إيران

رويترز

قال وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني‭‭ ‬‬اليوم الأحد، إنه يأمل أن ترفع الولايات المتحدة ما وصفها بالعقوبات غير المبررة على إيران.