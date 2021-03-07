الصين تأمل أن ترفع واشنطن العقوبات عن إيران

قال وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني اليوم الأحد، إنه يأمل أن ترفع الولايات المتحدة ما وصفها بالعقوبات غير المبررة على إيران.
وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، قال وانغ إن على إيران أن تتحلى أيضا بالمسؤولية في هذه العملية.
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قال وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني اليوم الأحد، إنه يأمل أن ترفع الولايات المتحدة ما وصفها بالعقوبات غير المبررة على إيران.
وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، قال وانغ إن على إيران أن تتحلى أيضا بالمسؤولية في هذه العملية.
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