وأعلنت جماعة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الحادث فور وقوعه، ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات.

يذكر أن حركة الشباب المتشددة شنت في الأسابيع الأخيرة هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في بعض أجزاء الصومال، وسط خلافات سياسية مستمرة بشأن إجراء الانتخابات.