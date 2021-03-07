اليوم السابع
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الصحة تحذر من خطورة التدخين: يخنق الرئتين ويمنع الأكسجين عن أجهزة الجسم

الأحد، 07 مارس 2021 12:31 م
الصحة تحذر من خطورة التدخين: يخنق الرئتين ويمنع الأكسجين عن أجهزة الجسم الصحة تحذر من خطورة التدخين
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
 
أضرار التدخين
أضرار التدخين

 


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الرئتين

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