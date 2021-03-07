"الصحة الكويتية": تسجيل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 200 ألف و572 إصابة.
وأوضحت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن 956 حالة قد تماثلت للشفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 186 ألفا و187 حالة، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة، ليصل عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 1127 حالة.
وأضافت أنه تم إجراء 9 آلاف و81 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الفحوصات مليونا و850 ألفا و363 فحصا حتى الآن.
"الصحة الكويتية": تسجيل 1144 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 07 مارس 2021 06:44 م
الكويت - أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 200 ألف و572 إصابة.
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