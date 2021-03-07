الشرطة التشيكية تمنع تجمعا فى براغ لمعارضى القيود المفروضة بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

منعت الشرطة في العاصمة التشيكية براغ تجمعا لمعارضي القيود المفروضة في إطار مواجهة جائحة كورونا، بسبب رفض المشاركين فيه ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم سمحت السلطات بتجمع نحو 100 شخص فقط في أحد الميادين وسط العاصمة براغ وهو الحد الأقصى المسموح به في ظل نظام حالة الطوارئ الصحي المفروض في البلاد، فيما قامت الشرطة بتوقيف حافلات كانت تقل محتجين من مناطق أخرى من البلاد، لمنع دخولها إلى براغ.

وتغيب عن صفوف المحتجين هذه المرة الرئيس التشيكي السابق، فاتسلاف كلاوس، الذي حضر عددا من التجمعات المماثلة في براغ أواخر 2020 وأوائل 2021، بل واضطر لدفع غرامة بسبب رفضه المبدئي ارتداء الكمامة الواقية.