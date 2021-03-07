السيطرة على حريق فى شقة سكنية بأسوان بدون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، على حريق شب فى وحدة سكنية بالطابق الرابع بمدينة أسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغا باندلاع حريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع لعقار بشارع أبطال التحرير بمدينة أسوان، وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجارى حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.