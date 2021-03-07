اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 05:09 م
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السيطرة على حريق سيارة ملاكى في العاشر من رمضان

الأحد، 07 مارس 2021 05:08 م
السيطرة على حريق سيارة ملاكى في العاشر من رمضان حريق سيارة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان، بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب فى سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة بطريق مصر النور، أمام الحى 12 بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما تفحمت السيارة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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