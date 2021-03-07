السيطرة على حريق بــ 4 منازل و3 أحواش في دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى ،مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية بنى عوام دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج، وذلك بعدد 4 منازل و3 أحواش. نتج عن الحريق إصابة ربة منزل بحالة اختناق وجار انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بإحدى القرى التابعة لمركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة ،وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ،والحد من انتشاره للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها النقيب أحمد جمال معاون أول مباحث المركز بنشوب حريق بناحية قرية بنى عوام دائرة مركز دالسلام بعدد 4 منازل و3 أحواش ،نتج عن الحريق نفوق عدد من الطيور وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ،وبعض المنقولات وإصابة ربة منزل بحالة إغماء بسبب انبعاثات الأدخنة.

تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخماده وتجرى الأن أعمال التبريد للمنازل وحصر التلفيات التي وقعت من جراء الحريق وتم إخطار الإدارة البيطرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام وإدارة التضامن لإجراء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.