اليوم السابع
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السنغال تغلق المدارس حتى منتصف الشهر الجاري وسط احتجاجات عنيفة

الأحد، 07 مارس 2021 05:30 م
السنغال تغلق المدارس حتى منتصف الشهر الجاري وسط احتجاجات عنيفة جيش السنغال
(رويترز)

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أعلنت وزارة التعليم في السنغال اليوم الأحد إن المدارس ستغلق أبوابها في أنحاء البلاد حتى 15 مارس بعد احتجاجات عنيفة على مدى أيام شلت أجزاء من العاصمة دكار ويُتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

ولقي خمسة على الأقل حتفهم في مظاهرات أشعلها اعتقال عثمان سونكو أبرز قادة المعارضة السنغالية يوم الأربعاء،  وهذه الاضطرابات السياسية هي الأسوأ منذ سنوات في دولة تُعتبر على نطاق واسع من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا.

وألقي القبض على سونكو، الذي يمتع بتأييد واسع بين الشباب، بعد أن اتهمته عاملة في صالون تجميل باغتصابها. وينفي سونكو الادعاء ويقول إن دوافعه سياسية.

 

 

 


السنغال

المدارس

مظاهرات

احتجاجات

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