الدفاع السعودية: تدمير صاروخ باليستى بالظهران سبب سقوط شظايا قرب أحياء مدنية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع السعودية، إن محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو بالظهران اعتداء إرهابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية، أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، لافتة إلى أن محاولة استهداف أحد خزانات ميناء رأس تنورة تمت من جهة البحر.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن تدمير مسيرة قادمة من جهة البحر قبل الوصول إلى هدفها، لافتا إلى تدمير صاروخ باليستى أطلق لاستهداف شركة أرامكو فى الظهران.

وتابعت وزارة الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات الرادعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، موضحة تدمير الصاروخ الباليستى فوق الظهران تسبب بسقوط شظايا قرب أحياء مدنية.

وقالت وزارة الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.