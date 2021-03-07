الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة تنفى توجيه الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لغير المستحقين الأحد، 07 مارس 2021 11:18 ص تكافل وكرامة كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن توجيه الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه. تكافل وكرامة الدعم النقدى الحكومة المركز الاعلامى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 234 ألفا و358 مستفيدا من برنامج تكافل وكرامة بالبحيرة بإجمالى 112 مليون جنيه الخميس، 04 مارس 2021 03:35 م عمال الصيد فى عيون الدولة.. وزيرة التضامن: الرئيس يولى اهتماما لمساعدة الصيادين بـ"تكافل وكرامة" بفترة الزريعة.. وتجديد المراكب المتهالكة للصيادين ضمن برنامج التمكين الاقتصادى.. و80% من الإنتاج المحلى بالمزارع الأربعاء، 03 مارس 2021 12:31 ص وزيرة التضامن: الرئيس يولى اهتماما لمساعدة الصيادين بـ"تكافل وكرامة" بفترة الزريعة الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:18 م التضامن : 3.8 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة ونطمح للوصول لـ 4 ملايين الأحد، 28 فبراير 2021 07:03 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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