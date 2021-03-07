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الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات 3 أبريل

الأحد، 07 مارس 2021 05:13 م
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات 3 أبريل المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.
 
 
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

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