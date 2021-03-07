اليوم السابع
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الجيش الأمريكي يواصل الدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية

الأحد، 07 مارس 2021 11:13 ص
الجيش الأمريكي يواصل الدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية الجيش الأمريكى ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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واصل الجيش الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة للجيش الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ، لافتة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات .


وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس /السبت/ في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم، إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة .
ا س ع / د ي ع /س.ع


الجيش الأمريكى

العراق

روسيا

الأراضى العراقية

الأراضى السورية

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