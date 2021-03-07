الجيش الأمريكي يواصل الدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية

(أ ش أ)

واصل الجيش الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة للجيش الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ، لافتة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات .



وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس /السبت/ في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم، إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة .

ا س ع / د ي ع /س.ع