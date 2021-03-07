وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع دولة الصومال فى جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدما تعازى الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



وأكد المصدر على ضرورة تعزيز مستوى التكاتف الدولى لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية حتى لا تنال من الجهود الحثيثة المبذولة حالياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.