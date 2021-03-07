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التضامن: تطوير الحضانات بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 07 مارس 2021 04:38 م
التضامن: تطوير الحضانات بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" حياة كريمة
كتب ــ مدحت وهبة

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تكثف وزارة التضامن الاجتماعى العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وسيتم تطوير الحضانات فى القرى المستهدفة من المبادرة ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه  الوزارة بجانب التوسع فى تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا فى  عيادات " 2 كفاية " بالإضافة الى تنفيذ العديد من التدخلات الأخرى من أجل الارتقاء وتحسين معيشة الأسر فى هذه القرى  .
 
كان  الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع فى قرى الريف المصرى، أخذاً فى الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالى نصف سكان مصر.
 
كما وجه الرئيس السيسي بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصرى، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.

التضامن

السيسى

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

حضانات بقرى حياة كريمة

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