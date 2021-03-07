وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأرقام الجديدة تزيد بـ1200 حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن هذه الحصيلة هي رابع أعلى حصيلة تسجل بعطلات نهاية الأسبوع منذ بداية تفشي الوباء.

ويوجد في البلاد حاليا 168 ألف حالة إصابة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 21 ألفا و717 حالة حتى الآن.