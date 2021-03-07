سجلت وزارة الصحة في التشيك اليوم الأحد، 9066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأرقام الجديدة تزيد بـ1200 حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن هذه الحصيلة هي رابع أعلى حصيلة تسجل بعطلات نهاية الأسبوع منذ بداية تفشي الوباء.
ويوجد في البلاد حاليا 168 ألف حالة إصابة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 21 ألفا و717 حالة حتى الآن.
وكانت وزارة الصحة فى جمهورية التشيك، قالت الجمعة، إنها طلبت من ألمانيا وسويسرا وبولندا استقبال عشرات من مرضى كوفيد-19 نظرا لأن الوضع فى مستشفياتها بلغ مرحلة حرجة.
واضطرت الدولة،البالغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة والتى أصبحت واحدة من أكثر دول العالم تضررا من المرض فى الأسابيع الأخيرة مع تدفق المرضى على المستشفيات بما يفوق قدرتها الاستيعابية، إلى نقل المرضى لأماكن أخرى ونقل بعض الحالات مئات الأميال. وقالت الوزارة "زادت الأعداد الكبيرة للمصابين حديثا من الضغوط على منظومة الرعاية الصحية ويرتفع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية فى المستشفيات".
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