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التحالف العربى يعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه جازان

الأحد، 07 مارس 2021 07:21 م
التحالف العربى يعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه جازان التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

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أعلن التحالف العربى فى اليمن، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثى باتجاه جازان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد التحالف العربى فى اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، تدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشار التحالف العربى فى اليمن إلى أنه تم تدمير دفاع جوى معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين فى مأرب، متابعا: ندعم عمليات الجيش اليمنى والقبائل فى مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

وقال التحالف العربى فى اليمن، إن التصعيد الحوثى ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية، موضحا أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.

وأضاف التحالف العربى فى اليمن، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها.

 


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