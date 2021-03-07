التحالف العربى: قصفنا لأهداف الجيش الحوثى تتماشى مع القانون الدولى

رويترز

نقل تليفزيون العربية عن التحالف العربى قوله إنه نفذ اليوم الأحد ضربات جوية على أهداف عسكرية لحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في صنعاء وعدة محافظات أخرى.