اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: قصفنا لأهداف الجيش الحوثى تتماشى مع القانون الدولى

الأحد، 07 مارس 2021 02:33 م
التحالف العربى: قصفنا لأهداف الجيش الحوثى تتماشى مع القانون الدولى الحوثيين - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقل تليفزيون العربية عن التحالف العربى قوله إنه نفذ اليوم الأحد ضربات جوية على أهداف عسكرية لحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في صنعاء وعدة محافظات أخرى.

وأضاف التحالف أن "العملية النوعية تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".

 


اليمن

التحالف العربى

الحوثيين

السعودية

صنعاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة