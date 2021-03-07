التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مارس للشريحة الثالثة

كتب ــ مدحت وهبة

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات شهر مارس للشريحة الثانية وذلك لمن يتقاضى أكثر من 2000 قبل زيادة يوليو الماضى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‎

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر .

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق في الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.