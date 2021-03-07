البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.201 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021 مقابل نحو 40.101 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.