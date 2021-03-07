"البريد" يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجميع مكاتب الجمهورية

كتبت هبة السيد

بدأت الهيئة القومية للبريد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين عبر مكاتبها المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا للمستحقين وقدرها 500 جنيه وفقا لما أكده مسئول بالهيئة لليوم السابع.

ويتم صرف المنحة وسط إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودون ازدحام أو تكدس وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

وأضاف المصدر أن بإمكان أي مواطن مستفيد من المنحة الحصول عليها عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلي نحو 4200 آلاف مكتب بريد ويمكن أيضاً صرف المنحة عبر بطاقة ميزة البريد المصري التي وزعتها الهيئة على المستفيدين والتي تتيح لهم صرف المنحة من أي ماكينات صرف آلي علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي بطاقة ايزي باي التي تم توزيعها في المرحلة الأولي.

وقال إن الهيئة شكلت لجان متابعة وغرف عمليات مركزية علي مستوي الجمهورية لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة علي مستوي الجمهورية ومتابعة أي تكدسات أو شكاوي من الممكن أن تحدث.

وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى "سارية" لكل مستفيد.