اليوم السابع
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البحرين تدين استمرار استهداف الحوثى للمناطق المدنية بالسعودية

الأحد، 07 مارس 2021 04:53 م
البحرين تدين استمرار استهداف الحوثى للمناطق المدنية بالسعودية وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى
أ ش أ

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أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة).
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ، بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف البحرين بجانب السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا واضحًا لأمن واستقرار المنطقة.


البحرين

عبد اللطيف الزيانى

وزارة الخارجية البحرينية

مليشيا الحوثي الإرهابية

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