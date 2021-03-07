اليوم السابع
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البابا فرنسيس يصل إلى مدينة الموصل شمال العراق

الأحد، 07 مارس 2021 08:51 ص
البابا فرنسيس يصل إلى مدينة الموصل شمال العراق بابا الفاتيكان فى العراق
أربيل (أ ش أ) ـ (رويترز)

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وصل البابا فرنسيس إلى مدينة الموصل اليوم الأحد، للصلاة فى المدينة الشمالية التى كانت يوما ما معقلا لتنظيم داعش.

وفى وقت سابق غادر البابا فرنسيس عاصمة كردستان العراق "أربيل"، متوجها إلى محافظة نينوى، وذلك تمهيدا لزيارته لمدينة الموصل، وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس اجتمع فور وصوله إلى أربيل، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في استقبال البابا فرنسيس، فى مطار أربيل، قادما من بغداد؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة (السومرية نيوز) العراقية.

يذكر أن البابا فرنسيس قد زار مدينة النجف، ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق، حيث التقى خلال زيارته المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.

وحطت طائرة البابا فرانسيس الثاني في مطار بغداد يوم الجمعة الماضية فى زيارة تستغرق 4 أيام يزور فيها خمس محافظات وهم بغداد، النجف، ذي قار، نينوى، أربيل.

 

 

 


بابا الفاتيكان

العراق

اربيل

زياره بابا الفاتيكان للعراق

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