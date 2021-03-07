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البابا فرنسيس عن زيارته التاريخية لبغداد: الكنيسة فى العراق حية

الأحد، 07 مارس 2021 09:47 م
البابا فرنسيس عن زيارته التاريخية لبغداد: الكنيسة فى العراق حية بابا الفاتيكان
كتب أحمد عرفة

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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، معلقا على زيارته للعراق، إنه اليوم أستطيع أن ألمس أن الكنيسة في العراق حية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ينهي اليوم 3 أيام من زيارته التاريخية إلى العراق.

وذكرت قناة سكاى نيوز، إن بابا الفاتيكان قبل وصوله إلى أربيل، البابا زار الموصل وقرقوش اللتين عانتا من انتهاكات داعش على مدار ثلاث سنوات.

وقال البابا فرنسيس: نؤكد قناعتنا بأن الأخوّة أقوى من صوت الكراهية والعنف.

وأوضحت قناة سكاى نيوز، أن أكثر من 10 آلاف يشاركون في قدّاس أربيل، حيث أربيل ستشكل آخر محطة في زيارة البابا التاريخية.

 

 


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