اليوم السابع
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الإفراج عن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيرانى زاغارى راتكليف

الأحد، 07 مارس 2021 02:09 م
الإفراج عن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيرانى زاغارى راتكليف زاغارى راتكليف
رويترز

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نقل موقع امتداد الإيراني اليوم الأحد، عن المحامي حجة كرماني قوله إن إيران أفرجت عن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف، بعد الحكم بسجنها خمسة أعوام بتهمة التخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وقال المحامي للموقع "أصدر الزعيم الأعلى الإيراني عفوا عنها العام الماضي لكنها أمضت العام الأخير من عقوبتها رهن الحبس المنزلي مع تقييد قدميها بأصفاد إلكترونية. الآن نزعت القيود".

وأضاف "أطلق سراحها". 

وكانت قد قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة استدعت السفير الإيراني، بعد أنباء عن أنه سيجري استدعاء موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف، المسجونة حاليا، للمثول أمام محكمة في إيران.

 

 


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