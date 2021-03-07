الأردن: 22 ألف جرعة من لقاح "كورونا" سيتم إعطاؤها للمواطنين

(أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة الأردنية أنه سيتم إعطاء أكثر من 22 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين المسجلين في المنصة، وذلك عند مراجعتهم للمراكز الصحية المعتمدة بالمملكة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن /بترا/ اليوم /الأحد/ - أن اللقاحات سيتم إعطاؤها للمواطنين الذين قد حان دورهم اليوم لتلقي اللقاح، مضيفة أنه سيتم إعطاء 20 ألف مواطن الجرعة الأولى من اللقاح، بينما سيتلقى 2500 شخص الجرعة الثانية منه، على أن يتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية في مركز الزعتري اليوم وغدا.