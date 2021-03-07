اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 07:16 م
خالد صلاح
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الأردن يسجل 35 حالة وفاة و6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 07 مارس 2021 07:15 م
الأردن يسجل 35 حالة وفاة و6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 427 ألفا و717 إصابة.
وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 367 ألفا و315 حالة شفاء، بعد تسجيل 4 آلاف و550 حالة جديدة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 4 آلاف و935 حالة، بعد تسجيل 35 حالة وفاة.


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