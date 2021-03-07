الأردن تعلن إغلاق العيادات الخارجية بمستشفيات فى المحافظات لمواجهة كورونا

عمان /أ ش أ/

أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور نذير عبيدات، إغلاق العيادات الخارجية فى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وذلك نظرا للوضع الوبائى وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة، اعتبارا من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

وأوضح وزير الصحة الأردنى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية-، أن المستشفيات تشمل مستشفى "البشير، وجميل التوتنجي، والسلط الجديد، والحسين، والزرقاء الحكومى الجديد، والأمير فيصل، والنديم" التابعة لوزارة الصحة فى محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا.

وأشار إلى أن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فى هذه المستشفيات ،ستقتصر على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة فقط.

كما تلغى العمليات المبرمجة نظرا للوضع الوبائى وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، واستئناف القرار أو تعديله وفقا للوضع الوبائي، مهيبة بالمواطنين حسن التعاون وتفهم الوضع الوبائى الذى يتطلب الحرص تحقيقا للمصلحة العامة.