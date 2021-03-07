أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قصر بن غشير.
وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته (بوابة الوسط) - أن فرقها تمكنت من اكتشاف المقبرة بمنطقة كاريزما في قصر بن غشير، فيما يتم حاليا انتشال الجثث.
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قصر بن غشير.
وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته (بوابة الوسط) - أن فرقها تمكنت من اكتشاف المقبرة بمنطقة كاريزما في قصر بن غشير، فيما يتم حاليا انتشال الجثث.
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