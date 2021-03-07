اقتصادية "قناة السويس": دخول وخروج 19 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، في بيان له، عن دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتى حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.