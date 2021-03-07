افتتاح المؤتمر الافتراضى الثانى للتمريض بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، المؤتمر العلمى الدولى التاسع والافتراضي الثانى لكلية لتمريض، والدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، فى الفترة من 7 - 8 مارس 2021، تحت عنوان"رؤى وأفاق التمريض المستقبلية لمواجهة الكوارث ".

أكد الدكتور كمال عكاشة، أن المؤتمر العلمى الدولى التاسع والإفتراضى الثانى للتمريض، يهدف إلى وضع مجموعة من الإستراتجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية المحتمل حدوثها، للقدرة على التغلب عليها فور ظهورها.

أوضحت الدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش أهم التحديات والمشكلات التى تواجه الفريق الطبى أثناء الأزمات والكوارث الصحية، وأهم المشكلات والأزمات الصحية الوارد حدوثها، وكيفية إعداد الخطط العلمية والعملية اللازم لإدارتها بالنظم العلمية الحديثة، والتعرف على جميع التقنيات العلمية الحديثة للتخفيف من تأثير الكوارث والإزمات على منظومة الرعاية الصحية، والعمل على نشر الأساليب العلمية الحديثة فى مجال التعليم الإلكترونى فى المجال الصحى لمتابعة جميع التحديات وابتكار الحلول المناسبة لها.

أشارت الدكتوره سحر الخضر، نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر شارك فيه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من السعودية والأردن والسودان والهند والفلبين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكليات التمريض على مستوى الجمهورية من جامعات المنصورة والاسكندرية وأسيوط والفيوم والمنوفية وكفر الشيخ، ومجموعة من هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى ومستشفى المبرة.

وأوضحت الدكتوره صباح شرشور، مقرر المؤتمر أن محاور محاور المؤتمر الرئيسية دارت حول أهم التحديات التي تواجه المجتمع أثناء الأزمات والكوارث الصحة، والاستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية، بالإضافة إلى طرح التحديات والحلول للتعلم الإلكتروني في المجال الصحى.