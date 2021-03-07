استكمال تنفيذ 20 مشروع خدمى بمراكز الوادى الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، استكمال تنفيذ 20 مشروع خدمي وتنموي في عدة قطاعات بتكلفة بلغت حوالي 2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان وعدة قطاعات أخرى والتي شملت مشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم ومشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب -المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م.

ويجري تنفيذ مشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة، ومشروع إنشاء مبانى المدينة الجامعية رقم (6، 7) بالخارجة، ومشروع إنشاء 50 بيتاً بدويا بقرية القصر ، ومشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، وظهير صحراوى بقرية القصر الإسلامية.

كما تنفذ المحافظة مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر موط، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية أولاد عبدالله، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية العروبة، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر بئر مياه شرب 650 م بقرية فلسطين، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 650 م، بقرية بغداد، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 1000 م، بقرية عمرو بن الخطاب، ومشروع أعمال كهرباء بقرية أولاد عبدالله.

وقارب تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية على الانتهاء منها مشروع إنشاء 26 عمارة (520 وحدة) بمركز الخارجة، ومشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى.