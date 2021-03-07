يذكر أن الولايات المتحدة لاتزال تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 536 ألفا و928 حالة وفاة من أصل 29 مليونا و643 ألفا و263 حالة إصابة، تليها الهند التي سجلت 157 ألفا و791 حالة وفاة من أصل 11 مليونا و210 آلاف و502 حالة إصابة، ثم البرازيل بتسجيلها 264 ألفا و325 حالة وفاة من أصل 10 ملايين و938 ألفا و836 حالة إصابة.