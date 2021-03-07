إيطاليا تعلن عن استعدادها استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، استعداده لبحث مسألة استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في بلاده وتنظيم إنتاجه المحتمل في إيطاليا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الصحة الإيطالي إنه إذا كان هناك لقاح يؤدي وظيفته وإذا قالت الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الإيطالية للأدوية إنه لقاح فعال ومأمون، فأنا لا أهتم كثيرا بجنسية العلماء الذين عملوا على تطويره وفي أي بلد ولدت فكرته. لذا فإني منفتح تماما على اللقاح الروسي شأنه شأن اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تظهر في العالم، متابعا: الأهم هو أن تأتي عمليات الاختبار والمراقبة التي يتعين على الوكالات المعنية تنفيذها بنتيجة إيجابية".

وأوضح وزير الصحة الإيطالي أن بلاده لم تبدأ في استخدام لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" إلا بعد أن أكدت وكالتا الأدوية الأوروبية والإيطالية جودتها العالية. وعبر سبيرانزا عن أمله أن يحصل اللقاح الروسي على موافقة الوكالتين قريبا، مضيفا أن إيطاليا ستكون مستعدة عندئذ "للتعاون مع السلطات الروسية، بما في ذلك من أجل تعزيز الإنتاج ربما".

ولفت وزير الصحة الإيطالي إلى أن تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان يعد من الأولويات العالمية، و"يجب العمل في كل اتجاه"، مضيفا: "لا جدوى على الإطلاق من إقامة أي حواجز قومية".