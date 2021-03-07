إيران: الإفراج عن أرصدة تابعة لطهران فى العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية

كتب أحمد عرفة

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، أنه تلقى معلومات موثوق بها تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية لثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، إن المعلومات التي وردت من مصادر لبنانية وعراقية وغربية تؤكد أن الولايات المتحدة وافقت قبل يومين على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي وقد تم إنجاز بعض المعاملات بهذا الخصوص.

وأوضح حميد حسيني، أن المسؤولين العراقيين وعبر اتصالات متكررة كانوا بانتظار الحصول على ضوء أخضر من واشنطن وهو ما حدث في نهاية المطاف، لافتا إلى أن مستشار رئيس الوزراء العراقي أكد لاحقا منح واشنطن موافقتها على استخدام إيران أموالها المودعة في بغداد لأغراض إنسانية.

وأشار عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية-العراقية إلى أن جزءا من الأموال المفرج عنها سيستخدم لتوفير السلع الأساسية التي تحتاج إليها إيران، موضحا أنه تم استيراد شحنة ذرة من العراق نتيجة لعملية الإفراج عن الأرصدة.