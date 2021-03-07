إصلاح هبوط أرضى وكسر ماسورة مياه بميدان المجاهدين بحى غرب أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ فى ماسورة مياه رئيسية بميدان المجاهدين بحى غرب مدينة أسيوط والذى نتج عنه تدفق للمياه أدى إلى حدوث هبوط أرضى بمنطقة الكسر وتم معالجة الهبوط وإعادة الشىء لأصله.



اصلاح كسر ماسورة مياه

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا بحدوث كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية بميدان المجاهدين بحى غرب مدينة أسيوط، مما أدى إلى تدفق المياه وحدوث هبوط أرضى بمنطقة الكسر وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لجميع الجهات التنفيذية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ وإصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة وكلف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعامل الفورى لمعالجة الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وإعادة الشىء لأصله حرصًا على سلامة المواطنين.



جانب من اصلاح كسر ماسورة المياه

وانتقل المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان البلاغ بمنطقة المجاهدين بحى غرب بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب ومسئولى الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وتم فرض كردون حول موقع الهبوط وشفط المياه التى التى نتجت عن كسر الماسورة وقيام فرق المختصين والفنين من شركة المياه فى إصلاح الكسر وفور الانتهاء من الإصلاح تم معالجة الهبوط بالتربة الرملية والزلطية وتمهيد الطريق بالاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية للحى وإعادة الشىء لأصله.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) لتلقى البلاغات والتعامل الفورى معها.

وفى سياق آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن خطة رصف الطرق والشوارع جارى تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة مسبقاً خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام باعتبارها أحد شرايين التنمية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى المتابعة والتواجد الميدانى المستمر لتنفيذ مثل تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال فى المواعيد الزمنية المقررة ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وتفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة أعمال الرصف الجارى تنفيذها بعدد من شوارع مركز أبنوب وذلك للاطمئنان على سير العمل طبقاً لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة طبقاً للخطة الموضوعة على أن يتم استكمال الخطة لباقى مراكز المحافظة لتسهيل الحركة والانتقال فى هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز أو ربط القرى التابعة لها يرافقه خلالها تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونائبة ومسئولى الرصف مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتى تساعد فى عمليات التنمية التى نهدف لتحقيقها .

وقال المحافظ إن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليًا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.