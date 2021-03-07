إصابة 6 أطفال بشظايا قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثى فى تعز

كتب أحمد عرفة

أصيب 6 أطفال بشظايا قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثى المدعومة إيرانيا، اليوم الأحد، واستهدفت حى الروضة السكنى وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأكد مركز تعز الحقوقى أن قذيفتين لميليشيا الحوثي استهدفتا 6 أطفال في توقيت متعمد أثناء عودتهم من المدرسة، والأطفال المصابين هم: يوسف عبدالكريم الشلبي (13 عاما)، وعمر طاهر غالب علي (18 عاما)، وشجاع محمد عبده سيف (15 عاما)، وأنس فيصل محمد ملهي (13 عاما)، وياسين فيصل محمد ملهي (12 عاما)، ومحمد سلال علي سعد (18 عاما).

وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت، أمس السبت، مدرسة الزبيري وسط حي النسيرية وسط المدنية ذاتها بعدد من القذائف، مخلفة أضراراً مادية وإصابة أحد السكان المجاورين للمدرسة.