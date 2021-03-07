إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا - القاهرة

الغربية فريق المحافظات

أصيب شخص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا القاهرة و تصادمها بسيارة أخرى. وتم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي، وتوقف حركة الطريق، واسفر الحادث عن إصابة شخص ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج، وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى.