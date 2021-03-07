اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا - القاهرة

الأحد، 07 مارس 2021 03:39 م
إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا - القاهرة إسعاف - أرشيفية
الغربية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا القاهرة و تصادمها بسيارة أخرى. وتم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي، وتوقف حركة الطريق، واسفر الحادث عن إصابة شخص ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج، وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى.

 

 


محافظة الغربية

مدير أمن الغربية

حادث تصادم

طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة