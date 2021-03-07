إصابة شخص بطلق نارى فى منجم الفواخير غرب مدينة القصير بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب شخص بطلق نارى، إثر إطلاق أحد الأشخاص النار عليه بسبب خلافات فى التنقيب عن خام الذهب، بالقرب من منجم الفواخير غرب القصير وتحديدا بالكيلو 90 طريق "القصير - قفط"، وتم نقل المصاب لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بإصابة شخص بطلق نارى بالقرب من منجم الفواخير غرب القصير وتحديدا بالكيلو 90 طريق القصير - قفط، باتجاه قنا، على الفور تم التنسيق مع إحدى نقاط الإسعاف المتمركزة على طريق القصير / قفط، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.

وكشفت مصادر أمنية أنه كان هناك خلافات بين مجموعة أشخاص على الدخول للتنقيب عن خام الذهب داخل المنجم مما تتطورت الخلافات إلا أنه قام أحد الأشخاص بإطلاق النار مما أصاب أحدهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وكذلك كشف تفاصيل الخلافات وعرضها على النيابة العامة للتحقيق.