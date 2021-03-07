اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إرشادات مهمة.. رسالة عاجلة من "الصحة" للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية

الأحد، 07 مارس 2021 02:00 ص
إرشادات مهمة.. رسالة عاجلة من "الصحة" للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها من جانب الأمهات طوال فترة الرضاعة الطبيعية، والتى تضمن عدم إعطاء الطفل سوائل أو أطعمة أو حتى ماء حتى إتمامه الشهر السادس مع البدء بالرضاعة خلال أول ساعة بعد الولادة ليتناول الرضيع ما يسمى بلبن السرسوب، كما يجب إرضاع الطفل كلما رغب وعدم عمل جدول للرضاعة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائى من الإصابة بالسرطان، وتطالب السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى، وكذلك الأمراض المزمنة مع تلقى العلاج مجانا.


وكشفت الوزارة أن تقديم خدمات صحة المرأة يتم من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، مضيفة أن الدولة تعمل على توفير كل سبل الرعاية الصحية للسيدات فى المراكز.


الصحة

الرضاعة الطبيعية

الامهات

لبن السرسوب

الرضاعة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بمستشفى شبين الكوم بالمنوفية: توجيهات من رئيس الجمهورية لرفع ‏مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى كل المحافظات.. والدولة تقوم حاليا بجهد كبير لتطوير ‏منظومة الصحة

السبت، 06 مارس 2021 03:57 م

مستشار الرئيس للصحة: طرح اللقاح الروسى وجونسون المضادين لكورونا قريبا بمصر.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 01:05 م

"الصحة" تستجيب لطلب مواطن بالشرقية لعلاجه على نفقة الدولة من ورم فى المثانة

السبت، 06 مارس 2021 12:48 م

مستشار الرئيس للصحة: فقدان الشم والتذوق أهم عرض يؤكد إصابتك بفيروس كورونا

السبت، 06 مارس 2021 12:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة