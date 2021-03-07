إجراء الكشف على 1440 مريضا بقرية طويلة نشرت بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية طويلة نشرت، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة، ضمن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت رعاية اللواء جمال نور الدين وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل الصحة بكفر الشيخ، ومنسق القوافل بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور بكر حميدة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل الصحة بكفر الشيخ، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1440 شخصا بقرية طويلة نشرت بمركز قلين وتلقوا جميع الخدمات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، والتى ضمت 10تخصصات، وتم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية، كما عمل تقارير طبية وندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين.



اجراء-الكشف-الطبي-بقافلة-حياة-كريمة



اجراء-الكشف-الطبي-على-المرضى-بقرية-بكفر-الشيخ



اجراء-الكشف-الطبي-على-سيدة-بالقافلة-الطبية



جانب-من-الندوة-الثقيفية