اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 02:00 ص
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أيرلندا تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة فى 24 ساعة

الأحد، 07 مارس 2021 02:00 ص
أيرلندا تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة فى 24 ساعة الاغلاق فى ايرلندا
كتب أحمد علوى

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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا، امس السبت، تسجيل 539 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 222 ألفًا و699 مُصابًا.
 
وذكر فريق الطوارئ الوطني التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف 419 حالة عقب تسجيل 14 وفاة جديدة منذ أمس الجمعة، حسب ما أوردته صحيفة (أيريش تايمز) اليوم عبر موقعها الإلكتروني.
 
كما أشار إلى أن أكثر عدد من الإصابات تم تسجيلها في العاصمة دبلن، حيث بلغ عدد المصابين على مدار الجمعة 245 مُصابًا.
 

ايرلندا

كورونا فى ايرلندا

السلطات الصحية فى ايرلندا

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