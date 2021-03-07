أنجيلا ميركل تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مجالات المجتمع

كتبت: هناء أبو العز

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التكافؤ فى الفرص بين المرأة والرجل فى جميع مجالات المجتمع، وأن تكون المرأة أخيرًا قادرة على كسب ما يكسبه الرجل.

وطالبت المستشارة أنجيلا ميركل في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بضرورة بذل مزيد من الجهود على طريق المساواة.

وقالت ميركل إن شعار يوم المرأة العالمي للأمم المتحدة هذا العام هو من أجل مستقبل متساوٍ في عالم Covid-19" - تم اختياره على نحو ملائم للغاية، لأنه يتعين علينا التأكد من أن الوباء لا يؤدى بنا إلى العودة إلى بعض النماذج التى كنا نعتقد أنه تم التغلب عليها.

وقالت ميركل فى بثها الصوتى الأسبوعى بالفيديو: مرة أخرى، تتقن النساء بشكل متزايد تحقيق التوازن بين التعليم المنزلى ورعاية الأطفال ووظيفتهن، وأضافت: إن النساء قبل كل شيء هن اللواتى يواجهن تحديات خاصة فى الوقت الحالى من خلال التزامهن الدؤوب فى المهن الاجتماعية ومهن الرعاية.

وقالت ميركل: أكثر من 75 % من العاملين فى القطاع الصحى - من الممارسات الطبية والمستشفيات إلى المختبرات الطبية والصيدليات هم من النساء، ومن ناحية أخرى، لا يوجد سوى أقل من 30 % من النساء فى مناصب إدارية .