أصحاب شركات ومؤسسات خدمية فى الكويت يشجعون المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا

وكالات

من منطلق المسؤولية المجتمعية، أطلق أصحاب أعمال وجهات خدمية وشركات مبادرة لتقديم خصومات تصل إلى %50 لمن تلقوا اللقاح المضاد للوباء، تشجيعاً على تسريع التطعيمات، وتقديم حافز وإثابة لمن تطعموا ضد كورونا.

وأكد أصحاب المشاريع والشركات أن هذه المبادرة تعتبر بمنزلة ورقة انقاذ سريعة للمشاريع المتضررة جراء سلسلة الإغلاقات بسبب القرارات الحكومية جراء ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كوفيد 19، بجانب تشجيع المواطنين والمقيمين إلى التقدم والتسجيل في منصة الحصول على التطعيم لتعزيز المناعة المجتمعية ومواجهة الفيروس بدلا من انتظار الإصابة واستمرار الدوران في مربع الخوف من الإصابات وارتفاعها.

وشدد أصحاب المبادرة لـ القبس على أن مساندة جهود الدولة مسؤولية الجميع، وعلينا التكاتف في مواجهة الوباء، فاليد الواحدة لا تصفق وحدها، منوهين بأن هذه المبادرة خطوة على طريق الإيجابية، وتشجيع المزيد من الشرائح المجتمعية على أخذ اللقاحات والتسجيل عبر موقع وزارة الصحة.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية أعلنت عيادات طبية وأصحاب مطاعم ومقاه وأنشطة أخرى عن تقديم نسبة خصومات تترواح بين %10 و%50 لمن حصل على تطعيم كوفيد 19 شرط تقديم شهادة وزارة الصحة عند التقدم للشراء، سواء جرعة أولى او ثانية، كما انضم المزيد من أصحاب الأعمال والأنشطة إلى هذه الحملة الوطنية.

