اليوم السابع
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6 آلاف فدان تتحول من الرى بالغمر إلى الحديث بدمياط.. وخطة لزيادة المعدلات

السبت، 06 مارس 2021 06:00 ص
6 آلاف فدان تتحول من الرى بالغمر إلى الحديث بدمياط.. وخطة لزيادة المعدلات الرى بالتنقيط - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أكد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وجود إقبال غير مسبوق على استخدام نظم الرى الحديث بنطاق المحافظة، حيث وصلت المساحات التى تنفذ الرى بالتنقيط بها إلى أكثر من 6000 فدان تقريبا.

وأضاف المهندس سميح عبد السميع فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نظم الرى بالتنقيط تعد أحد نظم الرى الحديث بديلا عن رى الغمر.

وأشار إلى وجود تواصل دائم بين أجهزة الزراعة والمزارعين بهدف توعيتهم بأهم التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الزراعة، أن زراعات القمح بنواحى المحافظة، بحالة جيدة ومبشرة، مؤكدا أنه تم تكثيف المرور الميدانى، والتواصل الدائم مع المزارعين، وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتى، والتواجد الميدانى المستمر للوقوف على كافة المعوقات التى تواجه الإنتاج الزراعي، والعمل على إزالتها فى الحال.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بمتابعة حالة الزراعات وتوعية المزارعين بأهم التوصيات والمعاملات من خلال فحص الزراعات.

 


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